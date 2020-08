Halep-Hercog in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Praga 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Simona Halep ritorna in campo e lo fa con Polona Hercog al primo turno del Wta International di Praga 2020. Ancora in dubbio per una presenza o meno agli Us Open, la numero due al mondo fa il suo esordio nel torneo a distanza di mesi dall’ultima apparizione sul circuito. La partita sul campo centrale visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) è in programma nella giornata di martedì 11 agosto come terzo match dalle ore 10:00 (dopo Pliskova-Fruhvirtova) e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

