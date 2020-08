Frana in Val Genova, detriti in strada in Trentino (Di lunedì 10 agosto 2020) Frana in Val di Genova, in Trentino. Strade invase da detriti, il fiume Sarca deviato. Sul posto i Vigili del Fuoco di tre compagnie Una Frana in Val di Genova ha messo sotto shock il Trentino, colpito da un maltempo di grandi proporzioni che ha deviato il corso del fiume Sarca. Nessun ferito ma oltre un centinaio di persone sono completamente isolate, con le strade colpe di detriti e trasformatesi in fiumi in piena. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di ben tre compagnie che da ore stanno lavorando per liberare le strade. I pompieri di Carisolo, Strembo e Caderzone sono ancora all’opera, con la Frana che ha raggiunto la valle. Una brutta notizia, considerato come questo implicherà la chiusura della ... Leggi su bloglive

TgrRaiTrentino : Frana nel pomeriggio in Val di Genova. Nessun ferito ma una novantina di escursionisti bloccati. Sul posto Vigili d… - Trentin0 : Frana in val di Genova, strada bloccata. Sul posto i pompieri di Carisolo, Caderzone e Strembo. Non ci sono feriti. - geocorsi : «Una massa di ghiaccio grande come il duomo di Milano»: la frana che minaccia la val Ferret - TheRenry : RT @Corriere: «Una massa di ghiaccio grande come il duomo di Milano»: la frana che minaccia la val Fe... - VaniaToni1 : Monte Bianco: in Val Ferret evacuati in 80 Ma il Sindaco di Courmayeur minimizza. Ghiacciaio a rischio Frana gran… -

Ultime Notizie dalla rete : Frana Val Frana in val di Genova, un centinaio di persone bloccate Alto Adige Frana in Val di Genova, bloccate un centinaio di persone

Il forte temporale che ha colpito nel pomeriggio la Val Rendena e le sue laterali, ha provocato due frane in alta val di Genova. Due grossa massa di detriti sono piombate a fondovalle, poco più a mon ...

Doppia frana in Val di Genova. 90 persone bloccate

Vasta frana nel pomeriggio in val di Genova dove 90 persone sono rimaste bloccate. Nessuno è ferito. Il grande ammasso di sassi detriti e fango è precipitato sulla strada causando la deviazione del fi ...

Il forte temporale che ha colpito nel pomeriggio la Val Rendena e le sue laterali, ha provocato due frane in alta val di Genova. Due grossa massa di detriti sono piombate a fondovalle, poco più a mon ...Vasta frana nel pomeriggio in val di Genova dove 90 persone sono rimaste bloccate. Nessuno è ferito. Il grande ammasso di sassi detriti e fango è precipitato sulla strada causando la deviazione del fi ...