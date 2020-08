Flavio Insinna in Tribunale per l’Eredità: “La Rai costretta a rettificare…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Tribunale di roma contro L’Eredità Da oltre un mese nel preserale di Rai Uno va in onda Reazione a Catena, il game show trasmesso dagli studi Rai della sede di Napoli e condotto per il secondo anno consecutivo da Marco Liorni. Prima di lui, però, per tutto il periodo invernale e primaverile, il pubblico ha avuto modo di vedere sia le puntate inedite che le repliche de L’Eredità, il quiz tv capitanato da Flavio Insinna. In attesa di rivederlo a settembre, di recente il Tribunale di Roma ha tuonato contro la trasmissione della tv di Stato. Per quale ragione? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. Rettifica su una domanda fatta in una puntata di maggio 2020 Ebbene sì, la tv pubblica dovrà rettificare la risposta ad un quesito fatto a ... Leggi su kontrokultura

