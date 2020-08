Finiti test frati Assisi, 18 positivi (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - Assisi, PERUGIA,, 10 AGO - È stato "completato" lo screening sulla comunità del Sacro convento di Assisi. Sono stati trovati positivi al Covid 18 religiosi, 14 novizi appena giunti e altri ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 10 AGO - È stato "completato" lo screening sulla comunità del Sacro convento di Assisi. Sono stati trovati positivi al Covid 18 religiosi, 14 novizi appena giunti e altri qu ...

Lo sviluppo inatteso

I flussi agostani degli italiani in vacanza stanno premiando zone del Paese che tradizionalmente restavano fuori dal giro. E questa novità, dovuta all’impossibilità di viaggiare all’estero, finisce pe ...

