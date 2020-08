BENE LA PARTECIPAZIONE CONTRO I PIROMANI MA… (Di lunedì 10 agosto 2020) …DICE ANNA MARIA PIEPOLI, MA CHI HA RESPONSABILITA’ FACCIA LA SUA PARTE Una PARTECIPAZIONE superiore alle aspettative. In centinaia, forse più di mille i partecipanti alla “passeggiata CONTRO gli incendi”, voluta dai sindacati e dalle organizzazioni ecologiste che sabato si sono dati appuntamento a Custonaci per protestare CONTRO i PIROMANI che hanno dato fuoco e... L'articolo BENE LA PARTECIPAZIONE CONTRO I PIROMANI MA… puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

