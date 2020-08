Barbara d’Urso con quattro dita dei piedi, fotoritocco choc: interviene ex allievo de Il Collegio (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Barbara d’Urso con quattro dita dei piedi. Letto in questa maniera, ci capirete molto poco, lo so. Ecco perché, vi racconteremo cosa è accaduto. La nostra Carmelita, ha condiviso uno scatto in piscina in costume da bagno, evidenziando il fisico mozzafiato. Peccato però che si sia lasciata scappare un dito del piede! Barbara d’Urso con... L'articolo Barbara d’Urso con quattro dita dei piedi, FOTOritocco choc: interviene ex allievo de Il Collegio (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Barbara d’Urso con quattro dita del piede, fotoritocco choc: interviene ex allievo de Il Collegio per farglielo not… - blogtivvu : Barbara d’Urso con quattro dita del piede, fotoritocco choc: interviene ex allievo de Il Collegio - JuventusJay : Letizzetto e Barbara D'Urso per Belen. Lo fareste? #Calciomercato - Massimogrosso2 : @FinoAllaFine___ Ma poi saranno vere queste notizie alla barbara D'Urso? Quando io mi sono era all'aperto e fumavo una sigaretta a distanza - sunlightguk : @lxdyromanoff ora chiamo barbara d’urso -

