Bagno nudo nella fontana, schifo vero: l'immigrato sconvolge Modena (Di lunedì 10 agosto 2020) Si lava nella fontana del Graziosi a Modena come se nulla fosse. Protagonista della scena vergognosa è un giovane immigrato completamente nudo intento e intento a farsi la doccia nella vasca in pieno centro. “Ecco le famose risorse”, “disgustato dalle politiche di accoglienza del nostro governo”, “e pensate che li andiamo a prendere anche in mare” sono solo alcuni dei commenti di fronte al video che riprende la scena incivile. Leggi su iltempo

tempoweb : Bagno nudo nella fontana, schifo vero: l'#immigrato sconvolge #Modena - CinziaFufy74 : Modena. Immigrato si fa il bagno nudo nella fontana del Graziosi. In pieno giorno. - paolo60007407 : @HuffPostItalia A #Modena in pieno giorno...ma voi siete contenti vero? È questa l’integrazione? Questi vengono per… - paolo60007407 : @RadioSavana #Modena “Immigrato fa il bagno nudo nella fontana del Graziosi...mentre il sindaco... - cadfael2 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Modena, immigrato si fa il bagno nudo nella fontana del Graziosi -

Ultime Notizie dalla rete : Bagno nudo Modena, immigrato si fa il bagno nudo nella fontana del Graziosi La Pressa Modena, immigrato fa il bagno nudo nella fontana del Graziosi:

Si lava nella fontana del Graziosi a Modena come se nulla fosse. Protagonista della scena vergognosa è un giovane immigrato completamente nudo intento e intento a farsi la doccia nella vasca in pieno ...

Fiumicino, si tuffa in mare per bagno di mezzanotte e viene inghiottito dalle acque: morto un 43enne

Tragedia questa notte a Fiumicino, in via del Pesce Luna. Un uomo di 43 anni è morto in mare dopo aver fatto il bagno di mezzanotte. Era andato a pesca con alcuni amici, con i quali aveva trascorso la ...

Si lava nella fontana del Graziosi a Modena come se nulla fosse. Protagonista della scena vergognosa è un giovane immigrato completamente nudo intento e intento a farsi la doccia nella vasca in pieno ...Tragedia questa notte a Fiumicino, in via del Pesce Luna. Un uomo di 43 anni è morto in mare dopo aver fatto il bagno di mezzanotte. Era andato a pesca con alcuni amici, con i quali aveva trascorso la ...