Alstom: evoluzioni negative in conti Bombardier Transport, gruppo resta fiducioso (Di lunedì 10 agosto 2020) Parigi, 10 ago. (Adnkronos) – Nonostante nei conti trimestrali di Bombardier Transport “emergano evoluzioni negative e non previste”, Alstom conferma “la sua ferma convinzione” circa la strategicità dell’acquisizione di Bombardier Transport e si dice “fiduciosa nella capacità a ristabilire nel medio termine la redditività e le performance commerciali delle attività di Bombardier Transport”. E’ quanto sottolinea in una nota Alstom commentando i dati diffusi dal gruppo canadese lo scorso 6 agosto. Nei giorni scorsi era arrivato il via libera condizionato della Commissione Ue all’operazione di ... Leggi su calcioweb.eu

