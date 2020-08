Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2020 ore 10:30 (Di domenica 9 agosto 2020) VIABILITÀ Del 9 AGOSTO 2020 CLAUDIO VELOCCIA 9.20 BBUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER LAVORI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA LUNGHEZZA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SEMPRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVE CHIUSURE DALLA TANGENZIALE EST A VIA FIORENTINI SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELLA A91 Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA SUL LITORALE RomaNO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI A VELLETRI TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE SALVO D’ACQUISTO ALL’ALTEZZA DI VIA PAGANICO NEI DUE SENSI DI MARCIA A LARIANO SULLA PROVINCIALE ARIANA SI STA IN CODA TRA VIA ALGIDUS E VIA TRILUSSA NELLE DUE ... Leggi su romadailynews

