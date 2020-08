Ponte 98, confermati Mauro e la spina dorsale della squadra (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Ponte 98. L’Asd Ponte 98, dopo la conferma di Antonello Mauro in panchina e la scelta del campo Mellusi di Benevento come terreno di gioco per le partite casalinghe, per effetto della vergognosa e squallida scelta del Sindaco di Ponte, Marcangelo Fusco, comincia a pensare alla costruzione della rosa con i primi rinnovi. A vestire giallorosso Pontese saranno: Carmine Tommaselli, Luca De Ieso, Alessandro Fiscariello, Jacopo Vosa e Roberto Inglese. Viene, in pratica, confermata la spina dorsale della compagine del presidente Marco Fusco. Tali calciatori che rappresenteranno la base dalla quale ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ponte confermati I parenti delle vittime del crollo del Morandi: «Inaccettabile che il nuovo ponte sia gestito da Aspi» Il Secolo XIX Parto improvviso, il corteo storico si blocca per far passare la neo mamma

MUSILE - Il corteo storico del Patto d’Amistà cede il passo e la scena al transito di una partoriente diretta all’ospedale di San Donà. Sul ponte della Vittoria, chiuso al traffico per il tradizionale ...

Alfa Romeo Giulia, Ferrari SF90 Stradale, modelli FCA con piattaforma PSA: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per il secondo appuntamento di agosto con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana per il mondo Alfa Romeo, il gruppo FCA e, più in generale, ...

MUSILE - Il corteo storico del Patto d’Amistà cede il passo e la scena al transito di una partoriente diretta all’ospedale di San Donà. Sul ponte della Vittoria, chiuso al traffico per il tradizionale ...Bentornati su ClubAlfa.it per il secondo appuntamento di agosto con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana per il mondo Alfa Romeo, il gruppo FCA e, più in generale, ...