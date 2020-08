Giovane morto a Ponza con ferita alla testa, ipotesi caduta (Di domenica 9 agosto 2020) Un ragazzo è stato trovato morto nel giardino di un’abitazione in tarda mattinata a Ponza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull’accaduto, il Giovane stava camminando su alcuni terrazzamenti che portano al mare e avrebbe scavalcato un muro quando è scivolato da un altezza di circa 7 metri. Presentava una ferita alla testa.Gli investigatori propendono per l’ipotesi di incidente ma sarà l’autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte. Il 25enne, che lavorava nel periodo estivo come buttafuori in un locale dell’isola, sembra fosse solo quando è caduto. Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : IL CASO Alla veglia di Paciolla, il giovane trovato impiccato con segni di arma da taglio mentre lavorava in Colomb… - HuffPostItalia : Giovane morto a Ponza con ferita alla testa, ipotesi caduta - CorriereCitta : Tragedia a Ponza, giovane trovato morto: chi è la vittima - infotemporeale : Ponza / Trovato morto un giovane di 24 anni: indagini in corso - paolinoincedib1 : @Mau_Romeo @biscione_blog @AronneIvan Scia di morti ? L’unico morto giovane ma senza alcuna prova riconducibile all… -