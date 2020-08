Fall Guys è un successo che supera perfino GTA V nella classifica dei più giocati di Steam (Di domenica 9 agosto 2020) Il successo inaspettato del party game Fall Guys non accenna ad arrestarsi: la sua popolarità su Steam e Twitch ha ormai raggiunto livelli incredibili, tale da metterlo in diretta competizione con i grandi big delle rispettive piattaforme.Il divertentissimo battle royale alternativo di Mediatonic è stato lanciato solo settimana scorsa, ma i suoi risultati sono stati incredibili: su Steam è riuscito ad entrare in tempi record nella classifica dei giochi più giocati, superando perfino blockbuster ad alto budget come Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege e Destiny 2, toccando picchi di 121.000 giocatori connessi contemporaneamente.Stesso successo anche su Twitch, dove è ... Leggi su eurogamer

FTREFORMED : O va el Fall Guys o me ceno a mi abuela - MYMALK4PON3 : Fall Guys tendrá un Twitch Rivals - NerdPool_IT : Dopo il successo stratosferico su PlayStation 4 e Steam, molti ora si chiedono: Fall Guys potrebbe uscire anche su… - rafreire_ : RT @Alex_Valverdebr: Fall guys é mto divertido man slc - daavidsanchez23 : RT @adrivazquez201: fall guys=apunto de romper mi casa -