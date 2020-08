Champions: Atalanta; Toloi, è fantastico essere ai quarti (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - BERGAMO, 09 AGO - "essere ai quarti di finale di Champions League è una cosa fantastica". Così Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, alla vigilia della partenza per il Portogallo, dove ... Leggi su corrieredellosport

tancredipalmeri : Andrea Agnelli il 5 marzo: “Rispetto l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con solo un anno positivo è in Ch… - SkySport : Champions & Europa League, la guida tv su Sky ? Apre l'Inter lunedì contro il Bayer Leverkusen Mercoledì tocca all'… - tuttosport : #Psg verso l'#Atalanta. Per #Icardi allenamento... da portiere ?? ?? - sportface2016 : #Atalanta | #Toloi: 'Essere ai quarti di finale di #ChampionsLeague è una cosa fantastica' - serpeinsenno : Se esiste un dio del calcio questa Champions la deve vincere l atalanta per fare andare di traverso ad Agnelli le p… -