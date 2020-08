Wout Van Aert si prende la gloria, il belga trionfa alla Milano-Sanremo e centra il bis dopo la ‘Strade Bianche’ (Di sabato 8 agosto 2020) Wout Van Aert si prende la gloria, vincendo la 111ª edizione della Milano-Sanremo dopo aver trionfato anche alla Strade Bianche. Il corridore della Jumbo-Visma vince in volata al cospetto di un irriducibile Julian Alaphilippe, capace di metterlo alle corde fino all’ultimo centimetro di corsa. Era dal 1999 che un atleta belga non si imponeva nella Classicissima, non poteva che essere Van Aert a rompere questo lunghissimo digiuno, considerando il suo eccezionale periodo di forma, confermato anche dalla vittoria alla Strade Bianche di qualche giorno fa. Completano il podio Julian Alaphilippe, secondo per pochi millesimi, e Michael Matthews abile a tenere ... Leggi su sportfair

