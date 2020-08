UFFICIALE - Juventus, Sarri sollevato dall'incarico (Di sabato 8 agosto 2020) E' UFFICIALE Maurizio Sarri non è più il tecnico della Juventus, arriva il comunicato del club bianconero: "Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. Leggi su tuttonapoli

juventusfc : Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - DiMarzio : #Juventus, #Sarri esonerato: è ufficiale ?? - WojciechSzlosek : RT @juventusfc: Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. - mirosantoro : RT @juventusfc: Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Juventus

Era nell’aria da alcune ore ed ora è ufficiale, Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. A ufficializzare la notizia è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale pubblicat ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...