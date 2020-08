Tuttosport - Milik aspetta la Juve e rifiuta altre offerte, ma Paratici pensa a Jimenez (Di sabato 8 agosto 2020) Sono in salita le quotazioni di Raul Jimenez del Wolverhampton, scrive quest'oggi il quotidiano sportivo Tuttosport. Leggi su tuttonapoli

dawid_referent : RT @tuttonapoli: Tuttosport - Milik aspetta la Juve e rifiuta altre offerte, ma Paratici pensa a Jimenez - tuttonapoli : Tuttosport - Milik aspetta la Juve e rifiuta altre offerte, ma Paratici pensa a Jimenez - napolista : La mediazione di Mendes fa crescere le quotazioni di Jimenez alla Juve (calano quelle di Milik) Su Tuttosport. L’ag… - Guidorizzi82 : Poi si offendono se li chiami finti tifosi cojoni che cercano di mettere zizzania nel Napoli calunniando Adl L' Ar… - Andre_Costa95 : RT @tuttosport: #Milik liberato: la #Juve tratta. C'è il nodo contropartite -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Milik

Tuttosport

Maurizio Sarri ha parlato ieri sera, nel post Juve-Lione, della difficoltà della Juventus di riempire l’area di rigore. Oltre Higuain, non in grande spolvero ieri sera, la Juve non ha nessun centravan ...TORINO - Il Gran Premio del centravanti 2020-21 entra nella fase due. Uno (Jimenez) ha trascinato la propria squadra ai quarti di Europa League, uno è uscito (Dzeko) e l’altro (Milik) stasera cercherà ...