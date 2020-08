Tabellone Wta Praga 2020: Halep numero uno, ci sono Giorgi e Paolini (Di sabato 8 agosto 2020) Il Tabellone principale del Wta International di Praga, in programma dal 10 al 16 agosto. sono due le azzurre presenti nel main draw, si tratta di Camila Giorgi e Jasmine Paolini: la prima affronta una qualificata mentre la seconda se la vede con la testa di serie numero 3 Elise Mertens. La favorita del torneo è la rumena Simona Halep, nella parte bassa invece c’è Petra Martic oltre alla giovanissima Fruhvirtova in campo grazie ad una wild card. Ecco il Tabellone di Praga: (1) Halep vs Hercog Tig vs (WC) Krejcikova Q vs Sevastova Rus vs (6) Pavlyuchenkova (4) Yastremska vs Begu Bolsova vs Ferro Siegemund vs Q Sorribes Tormo vs (7) Strycova (8) Kudermetova vs (WC) Bouchard Zidansek vs ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta WTA Praga: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi e Jasmine Paolini potrebbero sfidarsi teoricamente al secondo turno. C'è però la Mertens LiveTennis.it Wta Praga 2020, qualificazioni: Gatto-Monticone sconfitta all’esordio

Giulia Gatto-Monticone viene sconfitta al primo turno di qualificazione al Wta International di Praga. La giocatrice di Torino è stata eliminata all’esordio dall’egiziana Mayar Sherif col punteggio di ...

WTA Palermo, Giorgi annulla due match point e vola in semifinale. Eliminate Errani e Cocciaretto

Stava per diventare piuttosto nero il venerdì azzurro di Palermo che vantava tre italiane in altrettanti quarti di finale. Dopo che Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani non erano riuscite a ribaltare ...

