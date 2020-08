Robin Gosens stuzzica il Psg (Di sabato 8 agosto 2020) A caricare l'ambiente ha pensato Robin Gosens, che non ha esitato a stuziccare i francesi in un'intervista concessa a 'Sportweek', magazine de La Gazzetta dello Sport. L'esterno belga ha riconosciuto ... Leggi su sport.virgilio

Gollini era finito ko nella sconfitta casalinga di sabato scorso con l'Inter in uno scontro di gioco a inizio gara col compagno di squadra Robin Gosens, ha riportato una lesione subtotale del crociato ...

La super-sfida contro il Paris Saint-Germain è alle porte e l’Atalanta è pronta per cercare un’altra storica impresa. A caricare l’ambiente ha pensato Robin Gosens, che non ha esitato a stuziccare i f ...

