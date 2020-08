Panchina Juve, Sarri in bilico: Inzaghi in pole, suggestione Zidane (Di sabato 8 agosto 2020) . L’allenatore blancos nel frattempo non risponde sul proprio futuro Maurizio Sarri può lasciare la Juventus. Ora non è più un’ipotesi, l’eliminazione dalla Champions League ha sicuramente portato parecchi malumori in casa bianconera. L’obiettivo stagionale è andato e nonostante lo scudetto conquistato l’ex allenatore di Napoli e Chelsea può non essere riconfermato. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al futuro della Panchina Juventina: Simone Inzaghi è in pole, anche se non sarà facile convincere la Lazio. Nel frattempo si pensa anche a Zinedine Zidane: il tecnico delle merengues non ha risposto alla domanda sul suo futuro, dunque tutto può ancora ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : #Sarri: “Ultima sulla panchina della Juve? Con questa domanda si dà dei dilettanti ai nostri dirigenti. Penso di av… - carlolaudisa : La delusione #Juve è nelle riflessioni di #Agnelli : <Valuteremo nei prossimi giorni>. Traballa la panchina di #Sarri - AlfredoPedulla : #Juve: gioca #Higuain. Panchina per #Dybala - LordLoree : RT @Uomobagno: Spero onestamente di non vederti mai più seduto sulla panchina della Juve. Non c’entri niente con noi, ti abbiam fatto vince… - CarloKapp : @FabRavezzani Mandare via Allegri e aspettare un mese Sarri non è da Juve, deve essere successo qualcosa su l’allen… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Juve Panchina Juve: spunta l'allenatore che sogna Agnelli, è il suo desiderio top secret Calciomercato.com Inter-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarto di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming. Partita: Inter-Bayer Leverkusen Data: 10 agosto 2020 Orario: 2 ...

Juve, pagano anche i giocatori: cinque nomi a rischio cessione da subito e tre acquisti prioritari

Le valutazioni sono in corso. Parola di Andrea Agnelli, la Juventus sta pensando di cambiare in panchina (deciderà presto in un senso o nell'altro= ma non solo.

Quarto di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming. Partita: Inter-Bayer Leverkusen Data: 10 agosto 2020 Orario: 2 ...Le valutazioni sono in corso. Parola di Andrea Agnelli, la Juventus sta pensando di cambiare in panchina (deciderà presto in un senso o nell'altro= ma non solo.