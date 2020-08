Morto Lorenzo Soria, presidente dei Golden Globes (Di sabato 8 agosto 2020) Lorenzo Soria, giornalista e critico italiano e presidente dei leggendari Golden Globes è Morto all’età di 68 anni. Collaboratore da Hollywood per l’Espresso e La Stampa, Lorenzo Soria è stato presidente della Hollywood Foreign Press Association per ben tre volte. Si è spento nella sua casa di Los Angeles dopo una lunga battaglia contro il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Addio a Lorenzo Soria: è morto all'età di 68 anni il presidente dei Golden Globes #LorenzoSoria… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Addio a Lorenzo Soria: è morto all'età di 68 anni il presidente dei Golden Globes #LorenzoSoria - infoitcultura : Morto Lorenzo Soria: l'ex presidente dei Golden Globes aveva 68 anni - infoitcultura : Morto Lorenzo Soria, il presidente dei Golden Globes - infoitcultura : Cinema, morto l'ex presidente dei Golden Globes Lorenzo Soria: aveva 68 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lorenzo

Spettacoli, musica, escursioni, iniziative culturali e tanto altro: ecco alcuni degli eventi organizzati in sicurezza per noi in questo fine settimana, sabato 8 e domenica 9 agosto Eventi, concerti e ...Si chiamava Lorenzo Borsani e abitava in paese: era stato trasportato all'ospedale di Varese in condizioni disperate. È morto l'uomo di 36 anni accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri a… Leggi ...