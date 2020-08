Morbidelli: 'In gara spero di stare dietro ai due francesi, magari anche davanti' (Di sabato 8 agosto 2020) Il weekend gli ha dato ragione e molto probabilmente, se non fosse incappato in una caduta nelle FP4, Franco Morbidelli avrebbe anche potuto ottenere la pole position. La concentrazione c'era, la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

motosprint : #Morbidelli: “In gara spero di stare dietro ai due francesi, magari anche davanti” ????? - zazoomblog : MotoGP GP Repubblica Ceca Brno 2020 Morbidelli: “Buona qualifica per me spero di fare una buona gara” - #MotoGP… - sportface2016 : #MotoGP #GPRepubblicaCeca Brno, #Morbidelli: “Buona qualifica per me, spero di fare una buona gara” - Luca_72_ : Franco Morbidelli può vincere la sua prima gara in Motogp qui e uscire dall'ombra di Quartararo? #MotoGPDAZN - OA_Sport : MotoGP, Franco Morbidelli: “Andiamo forte sul giro secco, faccio fatica in previsione gara” -