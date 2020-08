Milano-Sanremo, sprint micidiale del belga Van Aert (Di sabato 8 agosto 2020) E' andata al belga Wout Van Aert la Classicissima Milano-Sanremo che allo sprint in via Roma ha battuto il francese Julian Alaphilippe in grandissima condizione. Gruppo a pochi secondi regolato dall'australiano Matthews. Una corsa storica che si è corsa per la prima volta nella sua storia ad agosto, ma ha regalato tante emozioni con un percorso rivisitato di ben 305 km che ha tolto gran parte della Liguria. Dopo la partenza da Milano, i corridori hanno attraversato il Piemonte con le storiche ascese di Cipressa e Poggio che hanno deciso la gara. Il corridore belga protagonista alle Strade Bianche oggi ha dimostrato di essere il più forte e meritare la corsa rispettando i pronostici.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress

