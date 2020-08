Milano-Sanremo, Nibali contento a metà: “mi son mancate le gambe, torno a casa con un pugno di mosche” (Di sabato 8 agosto 2020) Nessun rimpianto per Vincenzo Nibali al termine della Milano-Sanremo, vinta da Wout Van Aert in volata su Alaphilippe. Il corridore della Trek-Segafredo si è detto soddisfatto della sua prestazione ai microfoni di Spazio Ciclismo, nonostante non sia arrivato un risultato degno di nota: “Van Aert l’aveva dimostrato specialmente alle Strade Bianche, era il favorito della giornata. Io ero alla quarta corsa oggi, molto lunga, sono contento. Ho sbagliato, ho attaccato troppo lungo e di fatto ho lanciato l’azione per Alaphilippe e mi è mancata la gamba per seguire. Loro sono molto più esplosivi e veloci di me, hanno molte più fibre bianche su un’azione del genere. Io alla fine stavo bene, abbiamo fatto una giusta interpretazione, perché non avevamo corridori ... Leggi su sportfair

I due viaggiano affiancati ma il fotofinish dà ragione al fuoriclasse del ciclocross che, dopo il successo alle Strade Bianche, si conferma l'astro nascente delle corse di un giorno. A 35 km dal tragu ...

Bologna, 8 agosto 2020 - Il belga Wout Van Aert ha vinto la Milano- Sanremo 2020, battendo allo sprint il francese Julian Alaphilippe, che in questa classica si era imposto l'anno scorso. 10 a Wout Va ...

Bologna, 8 agosto 2020 - Il belga Wout Van Aert ha vinto la Milano- Sanremo 2020, battendo allo sprint il francese Julian Alaphilippe, che in questa classica si era imposto l'anno scorso.