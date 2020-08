METEO - Violento NUBIFRAGIO si abbatte su Messina con DANNI ed ESONDAZIONI: frana sulla Strada Panoramica dello Stretto, Vigili del Fuoco in ... (Di sabato 8 agosto 2020) VIDEO - frana sulla Strada Panoramica dello Stretto, diversi allagamenti a Messina Stando a quanto riporta il sito ' tgcom24.mediaset.it ' nel corso di questa prima parte di pomeriggio un Violento ... Leggi su centrometeoitaliano

Il maltempo sta mettendo a dura prova in queste ultime ore il messinese. Dopo il violento nubifragio che ha colpito la città di messina questa mattina, il sistema temporalesco autorigenerante si è spo ...La saccatura di origine atlantica che qualche giorno fa aveva investito l’Italia portando un’ondata di generale maltempo sparsa, che ha interessato dunque tutti i settori da nord a sud, è in queste or ...