Meteo, arriva la fiammata dall’Africa: temperature a 38 gradi (Di sabato 8 agosto 2020) Le previsioni Meteo per la settimana di Ferragosto. temperature in aumento per via della fiammata africana L’Anticiclone africano è pronto ad allungarsi nuovamente sul Mediterraneo e a far salire vertiginosamente le temperature. Sarà una settimana di fuoco quella di Ferragosto che inizierà rovente ma potrebbe finire sotto l’acqua. Le previsioni Meteo per agosto 2020 avevano … L'articolo Meteo, arriva la fiammata dall’Africa: temperature a 38 gradi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

