Madre e figlio scomparsi, trovato corpo irriconoscibile di donna: è di Viviana Parisi? (Di sabato 8 agosto 2020) Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina), dove si cerca da sei giorni Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele. Non è ancora stato riconosciuto e quindi nulla è ufficiale, il luogo del ritrovamento potrebbe condurre anche ad un’altra donna scomparsa. Viviana Parisi e il figlio Gioele di 4 anni, erano spariti nel nulla proprio lì, ma non solo loro. Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di Madre e figlio. Anche perchè solo ieri è stata denunciata dai familiari la ... Leggi su chenews

