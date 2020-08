Libano, crisi e tensioni: cosa c’è oltre la tragedia di Beirut? (Di sabato 8 agosto 2020) Libano, la popolazione civile, già devastata dalla crisi finanziaria, deve fare ora i conti con le conseguenze dell’esplosione La potente esplosione che mercoledì ha colpito la capitale del Libano ha inferto profonde ferite al paese. Si contano circa 157 morti e oltre 5000 feriti. La violenta deflagrazione, avvertita anche a molti chilometri di distanza, ha devastato negozi e abitazioni. Beirut infatti è stata invasa da una coltre di fumo tossico mentre il famoso lungomare della città dopo l’esplosione è stato interamente ricoperto di calcinacci e macerie. L’esplosione verificatasi a Beirut è una tragedia per il popolo libanese già in ginocchio per la crisi economica e ... Leggi su zon

