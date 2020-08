La Stampa: “Fallimento Juve. E adesso rischia di perdere Cristiano Ronaldo” (Di sabato 8 agosto 2020) Gigi Garanzini su La Stampa tocca un tasto che fin qui altri hanno preferito non toccare. Che cosa farà Cristiano Ronaldo? Rimarrà alla Juventus? L’eliminazione dei bianconeri ad opera del modesto Lione integra l’uso della parola fallimento. Perché al momento del sorteggio era stata la più fortunata. Perché tra le migliori 8 d’Europa non c’è, a differenza dell’Atalanta. Perché la partita racconta, come già il finale di campionato, che non serve uno squadrone per batterla, o per eliminarla. Basta una squadra ordinata, compatta, atleticamente tonica. Perché a questo punto potrebbe finire non solo l’avventura in bianconero di Sarri, ma anche di Cristiano Ronaldo. E sulla differenza di tonicità in campo, Garanzini ... Leggi su ilnapolista

