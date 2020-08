Juventus, ennesimo fallimento in Champions: non basta un super Ronaldo (Di sabato 8 agosto 2020) Il Lione elimina la Juventus, nonostante la vittoria dei bianconeri per 2-1 al ritorno. Una super doppietta del campione portoghese illude la Vecchia Signora, che ora si interroga sul futuro di Sarri. Ancora un fallimento, l’ennesimo in Champions League nonostante le grandi ambizioni all’inizio della stagione. La Juventus esce di scena addirittura agli ottavi di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

