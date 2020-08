Incidente a Napoli, muore ragazzina di 15 anni. Investita mentre attraversava la strada (Di sabato 8 agosto 2020) Notte tragica per una ragazzina di 15 anni , morta falciata da un'auto mentre attraversava la strada, intorno all'una. L'amichetta che era con lei, di 14 anni, è stata Investita a sua volta ma se l'è ... Leggi su quotidiano

Tragico incidente questa notte in piazza Carlo III, a Napoli. Una ragazzina di 15 anni è morta travolta da un'auto, una Smart Forfour, mentre attraversava la strada con un'amica di 14 anni che ora si ...