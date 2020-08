Il pediatra: no a gelati tutti i giorni ai bimbi piccoli (Di sabato 8 agosto 2020) La pediatra Anna Maria Staiano, vicepresidente della Sip, consiglia: “No a gelati tutti i giorni sotto i 5 anni di età” “L’estate rappresenta per la maggior parte dei bambini un momento di grande svago e spensieratezza. Questa sensazione di libertà tende ad associarsi a una maggiore tendenza agli ‘strappi’ alle regole alimentari abituali. Perciò, è importante… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : pediatra gelati

Dire

La pediatra Anna Maria Staiano, vicepresidente della Sip, consiglia: “No a gelati tutti i giorni sotto i 5 anni di età” “L’estate rappresenta per la maggior parte dei bambini un momento di grande svag ...I bambini vanno abituati fin dai primi anni di vita a consumare quotidianamente frutta fresca di stagione. A pranzo e in spiaggia, preferire piatti unici e leggeri. Il gelato non va consumato più di 2 ...