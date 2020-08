GP Brno FP3 MotoGP: Morbidelli vola, Dovizioso in Q1 (Di sabato 8 agosto 2020) La mattinata della MotoGP è nel segno di Franco Morbidelli, primo nella FP3 del GP di Brno. Con 1’56″037, il pilota Petronas si aggiudica anche la classifica combinata, quella che assegna i dieci posti per la seconda sessione di qualifica. Dietro di lui un sorprendente Johann Zarco e Fabio Quartararo, che sembra meno esplosivo rispetto a Jerez. Bene Valentino Rossi, quinto, mentre Andrea Dovizioso dovrà passare per la Q1, per la seconda gara di fila. Continuano i problemi per l’ufficiale Ducati. Ricordiamo che in questo weekend non è presente Francesco Bagnaia, il quale sta rientrando in Italia per operarsi alla tibia fratturata in un incidente nella FP1. Maggiori dettagli qui sotto. Infortunio per Bagnaia: salterà il Gp della Repubblica Ceca GP Brno, ... Leggi su sport.periodicodaily

