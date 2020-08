Futuro Juve – Può saltare anche la pista Milik (Di sabato 8 agosto 2020) Il sito bianconero tuttoJuve aggiorna sulle intenzioni della Società, incontro in giornata. Incontro al vertice della Juventus per prendere decisioni in merito al Futuro del … L'articolo Futuro Juve – Può saltare anche la pista Milik proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

forumJuventus : #UCL Sarri pre #JuveLione: 'Proveremo a recuperare Dybala fino all'ultimo. Servirà una grande prestazione. Sul futu… - capuanogio : ?? #Juve, il fallimento europeo e l’ora delle scelte: cosa tenere e cosa no della stagione, partendo da #Sarri - carlolaudisa : Stop alla #Juve in #Champions. Non basta il 2-1 sul #Lione firmato #CR7 per la rimonta. E ora il futuro di #Sarri e’ tutto da vedere - filo_78 : Un'operazione che ancora oggi è difficilmente comprensibile per una società come la Juve, sempre orientata al futur… - giada921 : @EdoardoMecca1 Andrebbe venduto,anche perchè per la prossima stagione voglio vedere De Ligt e Demiral titolari:sono… -