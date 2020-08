Ferrari, Binotto: 'Dal 2022 apriremo un ciclo, allora si può battere la Mercedes' (Di sabato 8 agosto 2020) In pista un'altra giornata senza sorrisi. Ma Mattia non esita a metterci la faccia. Incassata dal Presidente e azionista di riferimento John Elkann la fiducia quasi incondizionata, Binotto parla da ... Leggi su leggo

CircusFuno : Ora che anche Binotto lo ha detto, siamo tutti d'accordo... La Ferrari cerca rinforzi dal mercato! E ora avanti co… - _Paolo_27 : @GiulyDuchessa Toto è certamente fenomenale nel suo ruolo, forse però vedendo anche chi e come si è unito a Ferrari… - PaoloMancini30 : RT @antorendina: Binotto ha finalmente cacciato la cazzimma. Punzecchia Wolff sul motore, gli sbatte in faccia l'accordo economico con Libe… - antoniogranato : +++ le Granate di GRANATO +++ Squadra Ferrari allo sbando: “MA MICA SARA' COLPA DI BINOTTO ?!”… - TeixidoMarc : RT @F1Sport_PitTalk: F1 | Squadra Ferrari allo sbando: “Ma mica sarà colpa di Binotto ?!” -

Mattia Binotto spera che la Mercedes resti in F1 dopo il termine della stagione. La dichiarazione del boss Ferrari arriva dopo che Toto Wolff, la sua controparte in Mercedes, ha detto che i campioni ...Ferrari, una squadra allo sbando. Continui problemi tecnici, rotture e mancanza di performance. Eppure “ma non è colpa di Binotto” più di qualcuno continua a ripetere. In una situazione così sportivam ...