Coronavirus: Francia, 2.288 casi in 24h (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 8 AGO - La Francia ha registrato 2.288 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore e 9.330 nell'ultima settimana: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus: Francia, 2.288 casi in 24h - Ultima Ora Agenzia ANSA Trasporto aereo: Francia-Cina, Air France ripristina volo diretto Parigi-Pechino

La Francia sarà quindi il primo paese dell'Unione europea ad avere un volo diretto con Pechino dopo la sospensione di questi voli per la pandemia del coronavirus. Secondo quanto reso noto oggi dalla ...

Coronavirus, ancora alti i contagi in Sicilia (+27). Allo Spallazani c'è il vaccino "made in Italy"

Rimangono alti i nuovi contagi in Sicilia. Ieri si sono registrati 27 nuovi positivi nell'Isola, tutti in isolamento domiciliare. Il giorno prima erano stati 30, quando la Regione, è risultata la prim ...

