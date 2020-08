Belén risponde a Maria De Filippi: nessun perdono a Stefano De Martino (Di sabato 8 agosto 2020) Belén Rodriguez non ha alcuna intenzione di perdonare Stefano De Martino. La secca risposta è arrivata dalla showgirl che, cantando sui social un brano di Gianluca Grignani, risponde con un “No” alla possibilità del perdono. Arriva dunque la reazione alle parole di Maria De Filippi che, in un’intervista, aveva garantito che De Martino sarebbe riuscito a riallacciare i rapporti con lei. Maria De Filippi sulla querelle Belén/De Martino La querelle tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino si arricchisce di un nuovo capitolo. E questa volta di mezzo ci finisce anche Maria De Filippi. La conduttrice, in ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Stefano De Martino, Belen risponde a Maria De Filippi: “No al perdono” - zazoomblog : Belen Rodriguez ‘risponde’ via social a Stefano De Martino: “Vieni da me” - #Belen #Rodriguez #‘risponde’ #social - zazoomblog : Belen Rodriguez risponde al post di Stefano De Martino: Vieni con me? - #Belen #Rodriguez #risponde #Stefano… - clikservernet : Belen Rodriguez “risponde” al post di Stefano De Martino: “Vieni con me?” - infoitcultura : Belen Rodriguez risponde al post di Stefano de Martino? La luna e il romantico “Vieni con me?” -

Ultime Notizie dalla rete : Belén risponde La ragazza di Raonic risponde al commento di Fognini sul sovrappeso di Milos: “Hai preso solo 6-1 6-0” LiveTennis.it