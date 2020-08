Bastoni dopo i dubbi la certezza: tanti club su di lui Muro Inter (Di sabato 8 agosto 2020) Bastoni ha conquistato l’Inter I dubbi su Bastoni sono scomparsi giornata dopo giornata, e ora l’Inter si gode il difensore classe ’99. Il club nerazzurro ora però deve vedersela con le voci di mercato con tante richieste arrivate per lui in Viale della Liberazione con la stessa risposta per tutti: il difensore è incedibile. “È riuscito ad affermarsi nonostante qualcuno abbia storto il naso per i soldi investiti per acquistare il suo cartellino (31 milioni di euro, ndr). Ma l’investimento si è rivelato vincente perché Alessandro è un giocatore che fa la differenza, anche in chiave futura vista la giovane età. Il giocatore è in questo momento incedibile nonostante ci siano ... Leggi su intermagazine

