Atalanta, Gollini starà fuori due mesi: “Sarò un tifoso in più” (Di sabato 8 agosto 2020) Bruttissime notizie per l'Atalanta. Il club nerazzurro in occasione del match contro il PSG dovrà fare a meno di Pierluigi Gollini. Il portiere della Dea si è lesionato il crociato durante l'ultima partita di campionato e l'infortunio lo terrà fuori per circa due mesi.Gollini OUT DUE mesicaption id="attachment 1004031" align="alignnone" width="300" Gollini (Getty Images)/captionDopo l'esito degli esami, il portiere nerazzurro ha voluto scrivere ai tifosi: "Ragazzi, purtroppo bandiera bianca. C'e' una lesione al mio crociato. Ho provato a spingere nei giorni scorsi ma sentivo che c'era qualcosa che non andava. E la risonanza di ieri l'ha confermato. C'e' una lesione che prima non era possibile vedere per via del liquido post trauma. Staro' ... Leggi su itasportpress

