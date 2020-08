Virus, per Speranza la colpa è dei giovani (Di venerdì 7 agosto 2020) 00:00 Siamo l’unico paese al mondo che blocca i licenziamenti. Quelli che ci governano non sanno neanche cos’è un’azienda. 04:08 Il sindacalista Bentivogli scrive sul Foglio ma non si capisce niente. 05:42 Decreto agosto, salta il bonus sui pagamenti con il pos. Mentre arrivano sgravi al sud. 07:10 L’appello del ministro Speranza ai giovani. Andiamo bene! 08:50 Trasporti bloccati, il Toc toc del governatore Toti. 09:38 La farsa dei documenti desecretati del Cts. 12:24 Doueiri ci ricorda sul Corsera che il Libano è in mano a Hezbollah. 13:42 Secondo il Foglio la destra ha un nuovo leader: Giorgia Meloni.L'articolo Virus, per Speranza la colpa è dei giovani proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

matteosalvinimi : Rischio 15 anni di carcere per aver fatto rispettare la legge e i confini del mio Paese mentre questo… - matteosalvinimi : Arrivati da Lampedusa e trasferiti a Cori (Latina), i “turisti per sempre” come ringraziamento adesso azzannano anc… - robersperanza : Una bella notizia: si avvia, presso lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona, la sperimentazione sui… - Tandobice : RT @CucchiRiccardo: Mi spaventa la memoria corta. La verità è che dobbiamo riuscire a conciliare la nostra esigenza di lavorare e vivere co… - doctor_mic82 : RT @CucchiRiccardo: Mi spaventa la memoria corta. La verità è che dobbiamo riuscire a conciliare la nostra esigenza di lavorare e vivere co… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus per Allarme (ignorato) lanciato dal Cts: così il virus ha avuto più tempo per colpire Il Messaggero Perché la Sicilia è la regione italiana col più alto indice di contagio da Coronavirus

Tornano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. In una settimana il balzo in avanti dei nuovi positivi è evidente: si è passati dai 159 di lunedì 3 agosto ai 401 di ieri, giovedì 6 agosto, anch ...

Coronavirus, tre casi positivi a Quartu. Delunas: “Il virus si è rimaterializzato”

Sempre meno persone usano le mascherine e rispettano le norme anticontagio, ma il coronavirus non è andato in vacanza. Era l’11 luglio quando il sindaco di Quartu aveva annunciato che la terza città d ...

Tornano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. In una settimana il balzo in avanti dei nuovi positivi è evidente: si è passati dai 159 di lunedì 3 agosto ai 401 di ieri, giovedì 6 agosto, anch ...Sempre meno persone usano le mascherine e rispettano le norme anticontagio, ma il coronavirus non è andato in vacanza. Era l’11 luglio quando il sindaco di Quartu aveva annunciato che la terza città d ...