Uomini e Donne, chi sono i tre ragazzi candidati al trono? (Di venerdì 7 agosto 2020) Oggi, sono usciti i nomi dei tre ragazzi candidati al trono di Uomini e Donne, ma solamente due di loro saranno selezionati dal pubblico Oggi, venerdì 7 agosto 2020, sono stati svelati i tre avvenenti candidati al trono classico di Uomini e Donne, che partirà lunedì 14 settembre 2020. I ragazzi in questione sono Davide, Gianluca e Blanda, dei quali soltanto due saranno scelti dal pubblico. In che modo verranno selezionati? Il sito Wittytv ha messo a disposizione i provini dei tre aspiranti tronisti in modo da farsi conoscere meglio e offrire ai telespettatori del dating show una piccola panoramica della loro vita. Il primo casting è ... Leggi su nonsolo.tv

