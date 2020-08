Unipol, utile balza a 617 mln con calo sinistri in lockdown (Di venerdì 7 agosto 2020) MILANO, 07 AGO - Unipol ha chiuso il primo semestre con un utile di 616,6 milioni di euro, in calo rispetto ai 773,3 milioni dello stesso periodo del 2019, esercizio che aveva beneficiato di una posta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

