Smart contro camion: un sorpasso e due donne restano intrappolate tra le lamiere (Di venerdì 7 agosto 2020) Terribile schianto stamani a San Fior nei pressi di Conegliano. Davanti a un distributore di benzina si sono scontrati un camion e una Smart. Secondo una prima ricostruzione, la Smart proveniente da Conegliano, avrebbe tentato il sorpasso di un camion che stava svoltando a destra verso il distributore di benzina. Ma la conducente non si sarebbe accorta che stava arrivando un camion frigo carico di frutta: violentissimo l’impatto. La conducente della Smart è rimasto incastrata tra le lamiere e portata in gravissime condizioni in elicottero al Ca’ Foncello. L’altra donna ferita, anche lei in modo serio, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Conegliano. La Pontebbana è stata chiusa per ore in entrambi i ... Leggi su caffeinamagazine

RiskComplianceI : Il senso di libertà e serenità dovrebbe accompagnare lo smart working ma non sempre è così.Cosa devono sapere le az… - MolinariSylvia : RT @Libero_official: 'Statali fannulloni'. Federico Rampini accusa e #VeronicaGentili ride, rabbia dei dipendenti pubblici contro la condut… - Monscolombo : RT @v2Dark: Ma qualcuno, nella foga di criticare lo smart working della PA,ha detto qualcosa contro una dirigenza totalmente incapace di im… - fpalermomm : RT @v2Dark: Ma qualcuno, nella foga di criticare lo smart working della PA,ha detto qualcosa contro una dirigenza totalmente incapace di im… - Gresy73 : RT @Libero_official: 'Statali fannulloni'. Federico Rampini accusa e #VeronicaGentili ride, rabbia dei dipendenti pubblici contro la condut… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart contro San Fior, Smart contro un camion, frontale sulla Pontebbana: gravi due donne, traffico bloccato per ore Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Terribile schianto tra una Smart e un camion: due ferite, una trasportata in elicottero

SAN FIOR - Auto contro camion: due ferite gravi e traffico in tilt. L'episodio è accaduto verso il mezzogiorno di oggi lungo la Pontebbana a San Fior. Lo schianto è avvenuto lungo un rettilineo: sembr ...

Nuovi iMac 27? 2020: Pro & Contro

Per quanto concerne lo schermo, le vere innovazioni rispetto la generazione precedente sono due: la funzionalità True Tone, e il vetro con nanotexture. Il pannello utilizzato nei nuovi iMac ha le mede ...

SAN FIOR - Auto contro camion: due ferite gravi e traffico in tilt. L'episodio è accaduto verso il mezzogiorno di oggi lungo la Pontebbana a San Fior. Lo schianto è avvenuto lungo un rettilineo: sembr ...Per quanto concerne lo schermo, le vere innovazioni rispetto la generazione precedente sono due: la funzionalità True Tone, e il vetro con nanotexture. Il pannello utilizzato nei nuovi iMac ha le mede ...