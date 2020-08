Scuola, Azzolina: “Assumeremo 84.808 docenti e 11.000 Ata” (Di venerdì 7 agosto 2020) Manca poco più di un mese, poi la Scuola riaprirà i cancelli. Regole diverse: ingressi scaglionati, aule meno affollate e mascherine in classe. E soprattutto più docenti. La notizia era nell’aria da tempo, la conferma è arrivata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso del programma ‘In onda’ su La 7. “Assumeremo a tempo indeterminato 84.808 docenti precari – ha confermato la ministra – Abbiamo appena ricevuto l’ok del ministero dell’Economia, grande segnale. A questi aggiungiamo altri 50.000 ATA e docenti a tempo determinato. Non solo, assumeremo 11.000 amministrativi, saranno soprattutto bidelli. I docenti saranno assunti per metà attraverso le Graduatorie a esaurimento e per ... Leggi su italiasera

