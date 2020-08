Roma Friedkin, si pensa ad un Totti bis (Di venerdì 7 agosto 2020) : il nuovo presidente lo vorrebbe nello staff anche per via del suo ruolo Dan Friedkin, nuovo proprietario della Roma, sta pensando al ritorno di Francesco Totti. A riportarlo è il Corriere dello Sport, visto che il nuovo presidente sta già studiando il nuovo organigramma in vista della prossima stagione. Il presidente vorrebbe nello staff – si legge – un grande personaggio esperto del calcio italiano. Il Capitano gestisce una società di procuratori e potrebbe far comodo ai giallorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

