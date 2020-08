Perché Adama Traore si cosparge le braccia di olio? (Di venerdì 7 agosto 2020) Adama Traore, un simpatico aneddoto ha colpito i tifosi. L’esterno del Wolverhampton si cosparge le braccia di olio: la particolare strategia Un simpatico particolare ha colpito i tifosi del Wolverhampton: Adama Traore si cosparge le braccia con l’olio per bambini. Un siparietto che a primo impatto sembra inutile ma che in fondo ha del genio. L’esterno offensivo spagnolo ha inventato questo stratagemma per rendere i suo arti scivolosi e sfruttare al meglio la sua velocità. Grazie al suo grande fisico e ai suo possenti avambracci, i difensori avrebbero avuto la possibilità di afferrarli e quindi limitare le sue potenzialità. Per evitare questo problema, insieme allo staff medico, ... Leggi su zon

Cpt_Chloe_ : ma Insigne è titolare indiscusso, perché non investire tutto su UNA BESTIA sulla destra? Adama Traoré spazzerebbe v… - RuotaFumante : @Alenize82 La valutazione dovrà sicuramente crollare, perché a quella cifre è destinato a rimanere la. Sinceramente… - Lele_Nesti : Serata fantastica e tutto...ma Pedro mio, perché cazzo non hai usato l'olio de Adama Traoré. #pedro #asroma… - Guid00000 : @enzogoku69 Stavo pensando ma perché non si prova a prendere Adama Traorémi (rendo conto che è fantamercato ) ma lasciatemi sognare - Roby848484 : Perché diamine i giocatori di serie A che comunqie fanno palestra, non hanno una cazzo di forma decente dei pettora… -

