"Ora tamponi per tutti gli stranieri", dice Crisanti (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - "I casi aumenteranno ancora ma non rischieremo un nuovo lockdown". Lo afferma in un'intervista a la Stampa Andrea Crisanti, il virologo del "Modello Vo' Euganeo". Crisanti dichiara che "non ci dobbiamo preoccupare" dei 402 casi registrati ieri, a fronte dei 159 del giorno precedente. "Il quadro di questi giorni - sottolinea - fa parte della dinamica epidemiologica di questo momento. Penso che quelli di ieri siano numeri che rientrano nella dimensione dell'epidemia a livello mondiale. In più, in Italia non siamo mai arrivati a zero contagi per cui non dobbiamo essere troppo sorpresi da questi numeri. A una analisi più approfondita, poi, emerge che questi nuovi contagi sono casi importati da altri paesi, focolai da rientro che sono una minaccia vera e propria. E per i quali vanno presi dei provvedimenti". Di che tipo? "Per ... Leggi su agi

LegaSalvini : ?? ++ ULTIM'ORA ++ EMERGENZA IMMIGRAZIONE A TREVISO, SALGONO A 244 I POSITIVI ALLA EX CASERMA SERENA Il più grande… - LaStampa : Andrea Crisanti: “Ora tamponi per tutti gli stranieri, ai ragazzi dati messaggi sbagliati” - LaStampa : Il virologo che ha coordinato l’emergenza in Veneto: «I contagi cresceranno ancora, è normale. Ma eviteremo un altr… - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: 'Ora tamponi per tutti gli stranieri', dice Crisanti - Agenzia_Italia : 'Ora tamponi per tutti gli stranieri', dice Crisanti -

Ultime Notizie dalla rete : Ora tamponi "Ora tamponi per tutti gli stranieri", dice Crisanti AGI - Agenzia Giornalistica Italia Formula 1, Perez ancora positivo al tampone: Hulkenberg resta sulla Racing Point

Niente da fare per Sergio Perez. Il pilota messicano della Racing Point, che era risultato positivo al coronavirus poco prima del GP di Gran Bretagna, non si è ancora negativizzato e pertanto dovrà ri ...

Coronavirus, 18,5 milioni di casi nel mondo

Tornano a salire i contagi in Algeria che registra altri 571 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale di 33.626 contagiati nel Paese nordafricano. Lo ha reso noto il minis ...

Niente da fare per Sergio Perez. Il pilota messicano della Racing Point, che era risultato positivo al coronavirus poco prima del GP di Gran Bretagna, non si è ancora negativizzato e pertanto dovrà ri ...Tornano a salire i contagi in Algeria che registra altri 571 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale di 33.626 contagiati nel Paese nordafricano. Lo ha reso noto il minis ...