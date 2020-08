Napoli, Callejon regala la sua maglia con dedica a compagni e staff (Di venerdì 7 agosto 2020) Josè Maria Callejon è a un passo dall’addio. Lo spagnolo ha regalato a tutti i compagni di squadra e ai membri dello staff la sua maglia numero 7 con tanto di dedica. Custodita in una sorta di teca, scrive il Corriere dello Sport, è “un omaggio celebrativo delle sette stagioni vissute a Napoli e con il Napoli, ad altissimi livelli”. Il contratto di Callejon è scaduto. Alla fine della Champions andrà via. Resta solo da definire la data. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

