MotoGP, GP Repubblica Ceca Brno 2020: Bagnaia dovrà operarsi, domenica sarà sostituito (Di venerdì 7 agosto 2020) Da Brno arrivano brutte notizie sulla situazione di Pecco Bagnaia, come ha detto ai microfoni di Sky Sport lo stesso Francesco Guidotti, team manager della Pramac Racing: “Le radiografie evidenziano una frattura alla tibia che andrà operata. Ora sta facendo una risonanza magnetica per vedere se c’è un interessamento dei legamenti – spiega Guidotti – Adesso aspettiamo notizie più dettagliate per altre decisioni, di sicuro si opererà in Italian, non in Repubblica Ceca; ma non sappiamo ancora dove. In giornata dovremmo anche decidere il pilota che lo sostituirà”. Leggi su sportface

