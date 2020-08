Maxi Lopez sorprende ancora: verso il passaggio alla Sambenedettese in Serie C (Di venerdì 7 agosto 2020) Una lunga carriera internazionale e tante maglie indossate in Italia con diversi anni di militanza in Serie A. Maxi Lopez, vecchia conoscenza del calcio italiano, ex giocatore di Catania, Milan, Sampdoria e Torino (solo per citarne alcune) è pronto a tentare una nuova esperienza ripartendo a 36 anni dalla Serie C. Il quotidiano Il Resto del Carlino ha riportato che il centravanti argentino ha ormai trovato l’accordo con la Sambenedettese e che mancano soltanto le firme sul contratto per ufficializzare l’operazione di calciomercato. Dopo essere stato al Vasco da Gama, la scorsa estate l’attaccante sudamericano è rientrato in Italia per vestire la maglia del Crotone. Al termine di questa stagione ha potuto festeggiare la promozione in ... Leggi su sport.periodicodaily

