Mamma e figlio scomparsi, l’ipotesi choc: “Soldi, telefono e un altro auto: un piano per scomparire…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Madre e figlio scomparsi nel nulla potrebbero forse avere avuto un aiuto esterno nella fuga. Sono ormai quattro giorni, di loro non si hanno più notizie da lunedì 3 agosto, che forze dell’ordine, volontari, vigili del fuoco, sommozzatori, cani e perfino droni, sono impegnati nelle ricerche. Ma di Viviana Parisi, dj 43enne, e il suo bambino Gioele, di 4 anni, ancora nessuna traccia. Adesso la procura starebbe pensando a un sequestro di persona. Ma chi può avere avuto motivo di sequestrare la donna e il bimbo? Se l’ipotesi dovesse venire confermata, la persona in questione rischierebbe fino a 12 anni di carcere. Le ipotesi sul tavolo sono più di una. (Continua...) Viviana ha prelevato 500 euro Express Viviana, questo il nome con cui la dj è conosciuta nel mondo della musica, ... Leggi su howtodofor

